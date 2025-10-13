به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس پارک علم و فناوری استان در این بازدید گفت: در بازدید شرکت‌های دانش بنیان از واحد‌های صنعتی استان در راستای ۲ تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری این استان با پارک علم و فناوری خراسان و شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برگزار شد.

سید نصر الله افتخاری افزود: در اردیبهشت ماه امسال شرکت‌های دانش بنیان کهگیلویه و بویراحمد از واحد‌های صنعتی استان خراسان رضوی بازدید و حالا هم شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی از واحد‌های صنعتی استان بازدید کردند.

افتخاری اضافه کرد: دراین بازدید شرکت‌های فناور در زمینه نفت و گاز اتوماسیون صنعتی و پساب صنعتی و محیط زیست حضور داشتند.

مدیر توسعه بازار پارک علم و فناوری خراسان رضوی هم در این بازدید با تاکید بر اهمیت تجربه نگاری و تعاملات فناورانه، هم افزایی میان ۲ پارک علم و فناوری خراسان و کهگیلویه و بویراحمد، دانشگاه یاسوج و شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران را فرصتی ویژه برای توسعه بازار فناوری انرژی در استان دانست.

ساناز حسینیان نژاد افزود: ۸ شرکت دانش بنیان از خراسان رضوی در این بازدید شرکت داشتند.