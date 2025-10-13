فصل دوم برنامه «درنگ» به زودی از شبکه نسیم و پخش فیلم ماندگار «معجزه‌گر» به مناسبت روز نابینایان از قاب سیما روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم برنامه تلویزیونی «درنگ» با اجرای امیر عضد و تهیه‌کنندگی محمد تاجیک، به‌زودی با نگاهی تازه و رویکردی طنز به اتفاقات روز جامعه از شبکه نسیم پخش می‌شود.

فصل دوم برنامه «درنگ» با اجرای امیر عضد و تهیه‌کنندگی محمد تاجیک، هر هفته با نگاهی متفاوت و هوشمندانه به رویداد‌ها و خبر‌های داغ سیاسی و اجتماعی کشور می‌پردازد.

«درنگ» در قالبی طنز و با زبانی شیرین، موضوعات روز را از زاویه‌ای مردمی و انتقادی بررسی می‌کند و تلاش دارد فضایی شاد، آگاهانه و تأمل‌برانگیز برای مخاطبان خود فراهم آورد.

برنامه «درنگ» از تولیدات شبکه نسیم است که در فصل جدید خود با بخش‌های متنوع و فضایی گفت‌وگومحور، تجربه‌ای تازه از تلفیق طنز و آگاهی را به بینندگان ارائه خواهد کرد.

فیلم «معجزه‌گر»

فیلم ماندگار «معجزه‌گر»، داستان پرشور زندگی هلن کلر و آموزگار فداکارش آنی سالیوان را روایت می‌کند؛ شبکه نمایش این اثر را همزمان با روز جهانی نابینایان به بینندگان خود تقدیم می‌کند.

«معجزه گر» محصول ۱۹۶۲ را آرتور پن کارگردانی کرده است و چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱ بامداد روی آنتن می‌رود.

پتی دوک و بنکرافت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان فیلم براساس زندگی هلن کلر نویسنده نابینا و ناشنوای معروف است. آن سالیون مسئولیت آموزش زبان اشاره به هلن کلر (پتی دوک)، دختر نابینا و ناشنوایی را به عهده می‌گیرد که امکان ارتباط او با محیط و اطرافیان فقط لامسه است. وظیفه‌ای طاقت‌فرسا و ظاهراً ناممکن که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، از عهده آن برمی‌آید و موفق می‌شود با هلن ستیزه‌جو و ناسازگار، رابطه‌ای دوستانه برقرار کند...

این فیلم همان روز ساعت ۷ صبح بازپخش خواهد شد.