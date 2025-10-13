سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان از فعالیت ۴۴ مجتمع خدماتی رفاهی فعال و ساخت ۱۷ مجتمع جدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ساسان رستمی گفت: ۴۴ مجتمع خدماتی رفاهی فعال و ساخت ۱۷ مجتمع جدید در محور‌های شریانی، اصلی و فرعی این استان فعالیت می‌کنند.

او افزود: مجتمع‌های خدماتی رفاهی علاوه بر افزایش ایمنی سفر و ارتقای سطح خدمات به مسافران، نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای دارند از این رو احداث مجتمع‌های جدید در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است. ️

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ مجتمع دیگر در مرحله ساخت قرار دارد و درخواست مجوز احداث ۷۱ مجتمع جدید در مرحله بررسی و استعلام قرار گرفته است.

رستمی تصریح کرد: یکی از مزایای راه‌اندازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری، صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی استان است.

او گفت: با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان به‌صورت مؤثرتر به معرفی جاذبه‌های گردشگری و اقتصادی همدان در مسیر‌های برون‌استانی پرداخت.