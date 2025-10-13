مدیر مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام رشدی تربیتی، کیش، گفت: طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان درحال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حسین‌پور، افزود: سامانه سنجش برای نوبت‌گیری والدین فعال شده و خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به نشانی my.medu.ir نسبت به دریافت نوبت برای فرزندان چهار تا شش سال اقدام کنند.

او افزود: نام نویسی نوآموزان متولد نیمه دوم سال ۹۸ تا نیمه اول سال ۹۹ که سال تحصیلی آینده مشغول به تحصیل می شوند، الزامی است.

حسین پور، افزود: والدین هنگام مراجعه باید اصل شناسنامه و کارت ملی پدر، مادر و کودک، کارت واکسیناسیون از بدو تولد، یک قطعه عکس ۴×۳ به‌روز، برگه رسید نوبت به همراه مدارک مربوط به استفاده کودک از دارو، عینک، سمعک یا سایر وسایل کمکی و اسناد پزشکی یا معلولیتی را به همراه داشته باشند.

مدیر مرکز جامع سنجش کیش هدف از اجرای این طرح را شناسایی و ارجاع به‌موقع نوآموزان دارای نیاز‌های خاص آموزشی یا توان‌بخشی عنوان کرد و گفت: هرگونه مشکل رشدی، گفتاری، بینایی، شنوایی یا رفتاری، خدمات تشخیصی، آموزشی، توان‌بخشی، مشاوره‌ای و حمایتی لازم به جامعه هدف ارائه می‌شود تا کودک با آمادگی کامل وارد پایه اول دبستان شود.

حسین پور افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در پیشگیری از افت تحصیلی کودکان در طول تحصیل دارد و مداخلات بهنگام می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

او افزود: مرکز جامع سنجش، آموزش و توان‌بخشی کیش در صفین، صدر ۹، طبقه فوقانی دبستان دخترانه پروین اعتصامی واقع شده است.