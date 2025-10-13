معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از آغاز مرحله استانی هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع دستی خبر داد



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی گفت: در پایان این رویداد ۳۲ اثر از کرمانشاه به مرحله کشوری ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه به همه هنرمندان صنایع دستی استان فراخوان داده شده تا در این رویداد شرکت کنند افزود: هر هنرمند می‌تواند حداکثر دو اثر خود را تا پنجم آبان در مرحله استانی داوری مهر اصالت صنایع دستی شرکت دهد.

وی خاطرنشان کرد: آثار ارسالی باید دارای شاخصه‌هایی همچون قیمت مناسب، امکان تولید انبوه یا نیمه انبوه، بسته بندی مناسب، خلاقیت و طراحی خوب باشد.

تاکنون از استان کرمانشاه ۱۴۸ اثر صنایع دستی مهر اصالت ملی و هشت اثر نیز مهر اصالت بین المللی کسب کرده‌اند