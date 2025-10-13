به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجید فرشی افزود: در زمان کنونی بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۲۶۰ است و در این راستا کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد.

وی اظهار کرد: بر اساس نتایج بررسی‌های این کمیته، در صورت پایداری آلودگی هوا در ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت درباره تعطیلی ادارات و مدارس شهر‌های آلوده استان تصمیم گیری می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری از مردم خواست برای تردد در سطح شهر تبریز از ماسک استفاده کرده و افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان نیز از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کنند.

فرشی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفی هوای تبریز در متوسط ۲۴ ساعته گذشته و از ساعت ۱۲ دیروز تا ۱۲ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر عدد ۸۶ و قابل قبول بود.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.