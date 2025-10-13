به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان پلدشت در چهارمین جلسه شورای اداری این شهرستان در سال جاری که در محل سالن اجتماعات فرمانداری صبح امروز برگزار شد گفت: در سال جاری برای آسفالت ریزی محور‌های ارتباطی شهری و روستایی این شهرستان ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

رعنا قربانی خاطر نشان کرد بهش عمده این اعتبارات در نیمه اول سال جاری برای آسفالت راه روستایی و محور‌های ارتباطی شهرستان از جمله محور پلدشت به مرگنلر. پلدشت به شهرک ارس و لکه گیری سایر محور‌ها. خط کشی محور‌ها هزینه شده است.

وی گفت: عملیات آسفالت ریزی پنج کیلومتر باقی مانده محور ترانزیتی پلدشت به مرگنلر که پیمانکارش مشخص شده است آغاز خواهد شد.

حجت الاسلام رسول جمشیدی هم در این جلسه بر خدمت بی منت به مردم تاکید کرد و گفت: خدمت به مردم مهمترین نعمت الهی است که نصیب ما مسئولین است و بایستی قدر این نعمت الهی را دانست.