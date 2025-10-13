به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کلانتری گفت: عملیات اجرایی خط سه مترو از پایان سال ۱۴۰۲ در دستور کار قرار گرفت و حفاری مکانیزه تونل از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شد. تاکنون بیش از سه هزار و ۲۸۰ متر از مسیر ده‌کیلومتری تونل حفاری شده و با وجود تأخیر‌های ناشی از شرایط کشور، امروز طبق وعده، دستگاه حفاری به ایستگاه شهید بهشتی رسیده است.

رییس سازمان حمل‌ونقل ریلی افزود: در این پروژه تاکنون حدود هزار و پانصد میلیارد تومان تنها در حوزه تونل هزینه شده است و پس از اتمام عملیات عبور دستگاه از ایستگاه شهید بهشتی، جابه‌جایی آن از شفت گلستان به شفت بهشتی انجام خواهد شد تا حفاری مجدد آغاز شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا سال ۱۴۰۶ عملیات حفاری خط سه به‌طور کامل به پایان برسد.

کلانتری با اشاره به ابعاد و ویژگی‌های این طرح گفت: خط سه متروی شیراز ۱۲ کیلومتر طول دارد که ۱۰ کیلومتر آن به‌صورت مکانیزه و ۲ کیلومتر به‌صورت دستی حفاری می‌شود. این خط از محدوده پل بصیرت (معالی‌آباد) آغاز شده و تا ایستگاه راه‌آهن شیراز امتداد می‌یابد و پس از بهره‌برداری، با اتصال به خط یک، شبکه‌ای ۳۴ کیلومتری را از شمال‌غرب تا جنوب شهر پوشش خواهد داد.

وی همچنین از پیشرفت فیزیکی ۳۸ تا ۴۰ درصدی خط سه خبر داد و گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی هفت ایستگاه این خط در حال انجام است و این میزان پیشرفت، رکوردی قابل‌توجه در میان پروژه‌های مشابه کشور به شمار می‌رود.

رییس سازمان حمل‌ و نقل ریلی شهرداری شیراز در پایان اظهار امیدواری کرد: در صورت تأمین ناوگان از سوی دولت و تسریع در قرارداد‌های جاری، بتوانیم تا پایان سال ۱۴۰۷ خط سه مترو شیراز را به بهره‌برداری برسانیم.