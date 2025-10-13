سرپرست شرکت گاز استان زنجان گفت: نخستین دوره آموزشی هوشمندسازی موتورخانه‌ها با هدفگذاری کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی و با حضور مدیران و کارشناسان انرژی کشور در زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر با بیان این خبر گفت: این اقدام مسیر حرکت صنعت گرمایش ایران را به‌سوی بهره‌وری، مدیریّت داده‌محور و کاهش انتشار کربن هموار می‌کند.

وی افزود: هوشمندسازی موتورخانه‌ها؛ گامی راهبردی در کاهش هزینه انرژی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.همه استان‌ها آموزش هوشمندسازی موتورخانه‌ها را گذراندندر

رئیس بهینه سازی مصرف انرژی و کربن شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه این دوره آموزشی با هدف ارتقای دانش فنّی کارشناسان و تسریع در اجرای طرح هوشمندسازی موتورخانه‌ها از ۲۵ مرداد آغاز و اواسط مهر ماه به کار خود پایان داد؛ افزود: ۵۸ نفر از مدیران و کارشناسان بهینه‌سازی مصرف انرژی و کربن از سراسر کشور در مدت نزدیک به ۲ ماه در قالب چهار دوره آموزشی با مهم‌ترین مباحث تئوری و عملی هوشمندسازی موتورخانه‌ها بر پایه استاندارد‌های فنی تعیین‌شده از سوی شرکت ملی گاز ایران آشنا شدند.

هاشم یاوری افزود: این اقدام علاوه بر کاهش قابل توجّه هزینه‌ها، نقش مهمّی در کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کند.