هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان با دربی نصف جهان و تقابل سنگآهن با مسیها پیگیری می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور فردا، سهشنبه، ۲۲ مهر، با برگزاری ۵ دیدار در حالی پیگیری میشود که طلاییپوشان دیار نصفجهان مقابل همشهری خود به میدان میروند تا دربی اصفهان را برگزار کنند و نارنجیپوشان مس مهمان بافقیها در یزد هستند.
سپاهان که هماکنون با ۴ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر در صدر جدول ردهبندی قرار دارد، میزبان سپاهان نوینی است که در هفته نخست استراحت کرد و در هفته دوم هپکو اراک را از پیش رو برداشت و ۲ امتیازی شد.
در دیگر دیدار حساس هفته سوم، بافقیها پس از یک هفته استراحت از مسیها پذیرایی میکنند. مس در این دو هفته خوش درخشید و ابتدا تیم پرمهره استقلال کازرون را شکست داد و سپس پرواز هوانیروز را برد و ۴ امتیازی شد. بافق، اما از یک دیدار خود در هفته نخست یک شکست در کارنامه دارد.
شاگردان محمدرضا رجبی در سایپا نیز به سبزوار سفر کردهاند تا مهمان نیروی زمینی باشند. ساپیا با ۴ امتیاز از دو بازی خود انگیزه فراوانی برای کسب سومین برد خود دارد، اما به خوبی میداند بازی در زمین حریف آن هم در سبزوار برای هر تیمی سخت است.
در دیگر دیدارهای هفته سوم پرواز هوانیروز میزبان فرازبام خائیز دهدشت است و آبیپوشان استقلال در گچساران با نفت و گازیها بازی میکنند.
هپکو اراک نیز این هفته با قرعه استراحت روبهرو شد.
برنامه کامل دیدارهای هفته سوم لیگ سی و هشتم به این شرح است:
هفته سوم – سهشنبه- ۲۲ مهر ۱۴۰۴
سنگ آهن بافق یزد - صنعت مس کرمان
فولاد مبارکه سپاهان اصفهان- سپاهان نوین
پرواز هوانیروز - فرازبام خائیز دهدشت
نیروی زمینی سبزوار - سایپا تهران
نفت و گاز گچساران - استقلال کازرون
هپکو اراک – استراحت
هماکنون فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۴ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در ردههای اول تا سوم ردهبندی قرار دارند. استقلال کازرون، سپاهان نوین، پرواز هوانیروز و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز ردههای چهارم تا هفتم را در اختیار گرفتهاند. سنگآهن بافق، هپکو اراک، فرازبام خائیز دهدشت و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در ردههای بعدی قرار دارند.