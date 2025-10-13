رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه، گفت: گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری اینترنتی در اپلیکیشن «دیوار» دریافت شده که بیشتر آنها مربوط به آگهی‌های جعلی فروش کالا و خدمات بوده و شهروندان باید پیش از هرگونه واریز وجه، از صحت هویت فروشنده اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،«علی عباسی کسانی» رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، اظهار کرد: در روز‌های اخیر گزارش‌های متعددی از وقوع کلاهبرداری اینترنتی در اپلیکیشن «دیوار» به این پلیس ارجاع شده که عمده آن مربوط به آگهی‌های جعلی فروش کالا و خدمات است.

وی افزود: برخی از سودجویان با درج آگهی‌های غیرواقعی، شهروندان را ترغیب به پرداخت بیعانه یا پیش‌پرداخت می‌کنند و پس از دریافت وجه، بدون تحویل کالا یا ارائه خدمات، ارتباط خود را قطع می‌نمایند. این روش یکی از شایع‌ترین شگرد‌های کلاهبرداران در بستر این برنامه است.

رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه، با اشاره به اینکه پلیس فتا پیوسته این موارد را رصد و پیگیری می‌کند، تصریح کرد: شهروندان باید پیش از هرگونه واریز وجه، صحت و هویت فروشنده را از طرق معتبر بررسی کنند و حتی‌المقدور معامله را به صورت حضوری و با مشاهده فیزیکی کالا انجام دهند.

وی با بیان اینکه بی‌توجهی به هشدار‌ها می‌تواند خسارات مالی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، اظهار کرد: توصیه می‌شود کاربران به تاریخ ایجاد حساب، سابقه آگهی‌ها و نشانی‌های تماس توجه ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا آدرس اینترنتی fata.gov.ir موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

عباسی کسانی تأکید کرد: ارتقای آگاهی عمومی و رعایت اصول ایمنی در معاملات اینترنتی، مهم‌ترین عامل پیشگیری از این‌گونه جرایم است و پلیس فتا با تمام توان در مسیر مقابله با کلاهبرداران فضای مجازی گام برمی‌دارد.