به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مصطفی سلیمی‌زاد گفت: طرح با جدیت و پیگیری مستمر در حال انجام است تا بستر لازم برای ساخت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویلایی در پنج شهرستان شمالی استان فراهم شود.

وی با اشاره به روند مثبت اجرای پروژه، از پیشرفت ۶۲ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت ۷۵ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در منطقه محمدآباد سیستان خبر داد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان زابل افزود: عملیات آماده‌سازی این طرح گسترده شامل خاک‌برداری، تسطیح، جدول‌گذاری، زیرسازی معابر، احداث شبکه فاضلاب، اجرای خطوط آبرسانی و برق‌رسانی و همچنین ایجاد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی است که هم‌اکنون پروژه در مرحله جدول‌گذاری قرار دارد و با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیشرفت است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تامین زیرساخت‌های زیستی و خدماتی برای این سایت، تصریح کرد: همزمان با اجرای عملیات عمرانی، مطالعات مربوط به احداث مراکز خدماتی، آموزشی، مذهبی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته تا این مجموعه مسکونی، صرفاً محل سکونت نباشد بلکه از تمام امکانات و خدمات مورد نیاز یک جامعه پویا برخوردار باشد.