از ابتدای امسال تاکنون ۵ هزار پرونده تخلف در گیلان تشکیل شده و اصناف متخلف ۱۳۰ میلیارد تومان جریمه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان، با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی گیلان انجام شد گفت: در پی این بازرسیها ۵ هزار پرونده تخلف تشکیل و اصناف متخلف هم ۱۳ میلیارد تومان جریمه شدند.
تیمور پورحیدری با تاکید بر افزایش نظارت بر اقلام اساسی گفت: ثبات و آرامش بازار از اولویتهای های این اداره کل و دستگاهای متولی است و هیچکس حق گرانفروشی به بهانههای واهی را ندارد و در صورت مشاهده، برخورد شدید و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی همچنین به ۱۰۰ هزار واحد صنفی فعال در استان و ۴۰ هزار واحد در مرکز استان اشاره کرد و گفت: سامانه تلفن ۱۲۴ رسیدگی به شکایات به صورت شبانه روزی بر بستر نرم افزاری، سرویس دهنده فعال و آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی است.