به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، ملاحسینی گفت: تیم دندان‌پزشکی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی با حضور ۲۴ نفر از دندان‌پزشکان و دستیاران داوطلب، در مدت دو روز با استقرار در حسینیه بقیه‌الله (عج) روستای مزرعه‌نو از توابع بخش عقدا، به ارائه‌ی خدمات رایگان دندان‌پزشکی پرداخت.

وی افزود: در این اردوی دو روزه، بیش از ۱۵۰ نفر از اهالی روستا و مناطق اطراف از خدماتی نظیر معاینه و مشاوره، ترمیم و پر کردن دندان، عصب‌کشی و کشیدن دندان به‌صورت کاملاً رایگان بهره‌مند شدند.

مسئول قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی اردکان گفت: «تیم دندان‌پزشکی قرارگاه، بیش از ۱۵۰ ویزیت و ۵۰۰ خدمت تخصصی دندان‌پزشکی ارائه کرده است. هدف از اجرای این برنامه‌ها، گسترش خدمات جهادی و ارتقای سلامت دهان و دندان در مناطق کمتر برخوردار است.»

همچنین کریمی، مسئول استانی قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی، با اشاره به تداوم این فعالیت‌ها اظهار داشت: «در شش‌ماهه نخست سال جاری، قرارگاه شهید ابراهیم هادی بیش از شش هزار خدمت دندان‌پزشکی رایگان را در سطح استان یزد ارائه کرده است.»

دکتر جواهری مسئول تیم دندان‌پزشکی قرارگاه، نیز با قدردانی از استقبال مردم گفت: «تیم ما شامل ۲۴ نفر از دندان‌پزشکان و دستیاران داوطلب است که خدماتی نظیر ترمیم دندان کودکان و بزرگسالان، درمان‌های اندو، ترمیم با کامپوزیت و آمالگام و کشیدن دندان را به‌صورت رایگان انجام می‌دهند.»

این برنامه در راستای تداوم فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و خدمت‌رسانی داوطلبانه قرارگاه جهادی شهید ابراهیم هادی در مناطق کم‌برخوردار استان یزد برگزار شد.