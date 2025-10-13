به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛رئیس داره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده گفت:پنجمین جشنواره ملی گردو سهرورد با همکاری مشترک اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده و شهرداری سهرورد برگزار خواهد شد.

شیری افزود: هنرمندان سهروردی ۱۲ غرفه اختصاصی برای عرضه محصولات دست‌ساز خود برپا خواهند کرد. این غرفه‌ها شامل هنر‌های اصیلی، چون گلیم‌بافی، فرش دستباف، زیورآلات سنتی نقره و برنج، سفال و سرامیک، و همچنین چاقو‌های دست‌ساز معروف سهرورد خواهد بود.

وی با بیان اینکه این فرصتی است تا بازدیدکنندگان با طعم‌های اصیل منطقه آشنا شوند اضافه کرد: دو غرفه به صورت ویژه به پخت و عرضه آش محلی سهرورد اختصاص یافته است. همچنین غرفه‌هایی برای نمایش و فروش نان سنتی (تنوری)، عسل مرغوب و سایر محصولات کشاورزی ارگانیک دایر خواهد شد.

شیری ادامه داد: بخش اعظمی از فضای جشنواره به ۳۰ غرفه فروش مستقیم گردو اختصاص دارد که توسط باغداران محلی اداره می‌شود. این امر به منظور تضمین قیمت‌گذاری عادلانه و عرضه مستقیم بهترین نوع گردو (اعم از پوست‌سنگی و کاغذی) به مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد.

رئیس داره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خدابنده گفت: برای ایجاد فضایی شاد و مفرح، برنامه‌های متنوعی در طول سه روز جشنواره پیش‌بینی شده است که شامل موسیقی زنده محلی، نمایش‌های آیینی مرتبط با آداب برداشت محصول و همچنین مسابقات سنتی خواهد بود.

وی گفت: این جشنواره نه تنها یک بازار فصلی است، بلکه گامی استراتژیک برای معرفی جنگل‌های گردوی سهرورد به عنوان یک مقصد گردشگری بکر و پایدار در سطح ملی محسوب می‌شود.

شیری افزود: این رویداد فرصتی بی‌بدیل برای عرضه مستقیم محصولات محلی و معرفی پتانسیل‌های گردشگری منطقه است.