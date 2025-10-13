پخش زنده
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: در عصری که هجمههای فرهنگی دشمنان، بنیان خانواده و ارزشهای دینی را نشانه گرفته است، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، به عنوان سنگری محکم در خط مقدم جبهه فرهنگی، با تمام توان در جهت ترویج فرهنگ غنی قرآن کریم و مقابله با آسیبهای اجتماعی تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: کانونهای فرهنگی هنری مساجد، با اجرای فعالیتهای قرآنی متنوع و اثربخش، نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآن کریم و مقابله با آسیبهای اجتماعی ایفا میکنند و مسابقات قرآنی «مدهامتان» و طرح «سمیر»، دو نمونه از این فعالیتها هستند که با رویکردی نوین و مبتکرانه، تلاش میکنند تا جوانان و خانوادهها را با قرآن آشناتر کنند.
محمدرضا توانا تصریح کرد: کانونهای مساجد استان، با بهرهگیری از ظرفیت عظیم مساجد و حضور پرشور جوانان و نوجوانان، فعالیتهای متنوع و اثربخشی را در دستور کار خود قرار دادهاند که از جمله مهمترین آنها برگزاری مسابقات قرآنی «مدهامتان» به صورت تیمی و اجرای طرح «سمیر» است.
توانا افزود: مسابقات قرآنی «مدهامتان»، همواره یکی از مهمترین و پرطرفدارترین فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد بوده است، اما امسال، با رویکردی نوین و مبتکرانه، این مسابقات به صورت تیمی برگزار میشود تا علاوه بر ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین شرکتکنندگان، زمینه برای تقویت بنیانهای قرآنی مساجد و تربیت نیروهای متخصص قرآنی فراهم شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در این مسابقات، هر کانون میتواند یک یا دو تیم از میان دختران و پسران فعال قرآنی خود را معرفی کند تا در رشتههای مختلف قرآنی از جمله حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر و مفاهیم به رقابت بپردازند، این مسابقات در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار میشود و برگزیدگان هر مرحله، به مرحله بعد راه پیدا میکنند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل یادآور شد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، ایجاد انگیزه در بین جوانان و نوجوانان برای یادگیری و فهم قرآن کریم، تقویت روحیه کار گروهی و تعاون در بین فعالان قرآنی، شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی در سطح مساجد و در نهایت، تربیت نیروهای متخصص قرآنی برای خدمت به جامعه اسلامی است.
توانا تاکید کرد: علاوه بر این، مسابقات قرآنی «مدهامتان»، فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات قرآنی بین مساجد و ایجاد فضایی صمیمی و پرنشاط برای تعامل و همکاری بین فعالان قرآنی است و به فرموده مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، این مسابقات میتواند به عنوان یک «مهمانی قرآنی» بین مساجد برگزار شود و رونق و صفای خاصی به این پایگاههای نورانی ببخشد، در این مهمانی قرآنی، تیمهای قرآنی یک مسجد به مسجد دیگر میروند و با اجرای برنامههای متنوع قرآنی، فضای معنوی و روحانی خاصی را ایجاد میکنند.
وی اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانوادهها، کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل، با هدف عمل به طرح ابتکاری ارزشمند حضرت آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، طرح «سمیر» را به اجرا درآوردهاند، این طرح، با الهام از کلام نورانی حضرت امیرالمومنین (ع) که فرمودند: «قرآن شب، قصهگوی خانههای ما باشد»، تلاش میکند تا مادران و فرزندان بتوانند به آسانی قرآن را تلاوت کنند، معانی آن را درک نمایند و با داستانهای آموزنده آن آشنا شوند.
این مقام مسئول عنوان کرد: در این طرح، قرآنهای آموزشی معین تهیه شده و در اختیار کانونهای علاقهمند قرار گرفته است، این قرآنها، با استفاده از روشهای نوین آموزشی و با زبانی ساده و روان، به آموزش معانی لغات و مفاهیم آیات قرآن میپردازند و همچنین، در این طرح، داستانهای قرآنی به صورت جذاب و گیرا برای کودکان و نوجوانان روایت میشود تا آنها با شخصیتهای قرآنی و آموزههای اخلاقی و تربیتی قرآن آشنا شوند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل ادامه داد: قرار است در یک دوره چهار ماهه، تا ماه مبارک رمضان، ۴۹ صفحه اول قرآن آموزشی معین که شامل ۷۷ درصد از معانی لغات قرآن است، به علاقهمندان آموزش داده شود و در آستانه ماه مبارک رمضان، اختتامیه مرحله اول طرح سمیر با تجلیل از فعالان قرآنی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این طرح، ۱۲۰ جلد پک قرآن آموزشی معین به همراه مُعجم لغات قرآن در اختیار کانونها قرار میگیرد و هر کانون حداقل ۲۰ نفر از نوجوانان و جوانان خود را در این طرح عضو کند و امید است با اجرای این طرح، گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح فهم قرآن در جامعه و بهرهمندی از برکات بیشمار آن برداشته شود و همه مردم، به ویژه جوانان عزیز، در پرتو انوار الهی، زندگی پر امید و سعادتمندی را تجربه کنند.
توانا اذعان کرد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد، با اجرای فعالیتهای قرآنی متنوع و اثربخش، نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآن کریم و مقابله با آسیبهای اجتماعی ایفا میکنند و مسابقات قرآنی «مدهامتان» و طرح «سمیر»، دو نمونه از این فعالیتها هستند که با رویکردی نوین و مبتکرانه، تلاش میکنند تا جوانان و خانوادهها را با قرآن آشناتر کنند و زمینه را برای عمل به آموزههای آن در زندگی فردی و اجتماعی فراهم سازند.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تصریح کرد: امید است با همت و تلاش همه فعالان قرآنی، شاهد گسترش روزافزون فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی باشیم و بتوانیم با بهرهگیری از انوار الهی، جامعهای سعادتمند و پیشرفته را بنا کنیم.