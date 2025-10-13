دادستان عمومی و انقلاب شوش با تاکید بر برخورد قانونی با اصناف متخلف، از مهر و موم ۸۵ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسلم کرم‌الهی اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی مردم در شرایط اقتصادی کنونی، کنترل قیمت‌ها و مقابله با سودجویانی است که با افزایش خودسرانه بهای کالاها، موجب فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، دادستانی شوش با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مرتبط، طرح‌های مشترک بازرسی و نظارت را در سطح بازار اجرا کرده است.

کرم الهی با اشاره به انجام ۵۳۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی در این شهرستان از ابتدای سال تاکنون، اظهار داشت: در نتیجه این بازرسی‌ها ۸۵ واحد صنفی متخلف پلمب و ۲۴۰ واحد دیگر به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

دادستان شوش ادامه داد: این بازرسی‌ها شامل واحد‌های عرضه پوشاک، لوازم‌التحریر و فروشگاه‌های مواد غذایی بوده و هدف اصلی از اجرای آن، ایجاد ثبات در بازار و صیانت از حقوق شهروندان است.

وی با تأکید بر اینکه «امنیت اقتصادی» بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت عمومی جامعه است، تصریح کرد: صاحبان واحد‌های صنفی موظفند نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و از هرگونه تخلف در عرضه کالا خودداری کنند.