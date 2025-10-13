تأکید هادی ساعی بر ظرفیتهای بیبدیل تکواندوی قزوین
رئیس فدراسیون تکواندو، در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین، با ابراز خرسندی از پتانسیلهای بالای این استان در رشته تکواندو، خواستار توجه ویژه به این رشته و حمایت از تیمهای قزوینی برای حضور در لیگ برتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ساعی در این دیدار تأکید کرد که قزوین تنها استانی است که به صورت همزمان از مربی لژیونر، نایبقهرمان المپیک، و بازیکنان و مربیان سطح ملی برخوردار است.
وی با انتقاد از وضعیت موجود، اظهار داشت: حیف است این استان برای خودش هزینه نکند و در لیگ برتر تیمداری نداشته باشد.
رئیس فدراسیون با اشاره به فعالیت تیمداری در سایر رشتههای ورزشی استان، تأکید کرد که نباید پتانسیل بالای تکواندوی قزوین نادیده گرفته شود، چرا که این استان دارای مربیان خوب، بازیکنان مستعد و مدیریت دلسوز است.
ساعی معتقد است با سرمایهگذاری مناسب، شکوفایی استعدادهای بومی و حضور پررنگ قزوین در میادین ملی و بینالمللی دور از دسترس نیست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: تکواندو یکی از ارکان ورزشی استان است و باید تقویت شود.
احمدپوربا اشاره به ظرفیتهای بالای این استان در ورزشهای رزمی، بهویژه تکواندو، بر لزوم حمایت از تیمداری در لیگ برتر تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه درخشان قزوین در رشتههایی، چون کاراته و تکواندو گفت: ورزشکارانی مانند بهمن عسگری و علیاصغر آسیابری سالها از ارکان تیم ملی کاراته بودهاند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: در تکواندو نیز حضور چهرههایی که سابقه شرکت در المپیک را دارند، میتواند الگویی رفتاری برای نوجوانان و جوانانی باشد که تازه وارد این مسیر میشوند.
احمدپور با بیان اینکه تکواندو در قزوین ریشهدار است، افزود: در حوزه مربیگری نیز ظرفیتهای خوبی ایجاد شده و این رشته در حال اوجگیری است.
وی اضافه کرد: مردم قزوین علاقهمند به ورزشهایی، چون والیبال، کشتی، فوتبال و بهویژه تکواندو هستند و این رشته در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی ورزش استان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گفت: با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی استان گفت: در ماههای اخیر با حمایت وزارت کشور و تلاشهای استانداری، بخشی از درآمد مازاد برخی واحدهای تولیدی برای تقویت فعالیتهای اجتماعی و ورزشی در نظر گرفته شده است.
احمد پور افزود: در همین راستا، بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از تیم تکواندو نیز تأمین شده است.
احمدپور تأکید کرد: ما معتقدیم هر هیئت ورزشی که در لیگ برتر تیمداری کند، نیازی به مراجعه مکرر به شرکتها نخواهد داشت. اگر درصدی از حمایتها در همین مقطع تأمین شود، انگیزهای مضاعف برای فعالان هیئت تکواندو ایجاد خواهد شد.
وی گفت: اگر جامعه ورزشی بهدرستی ساخته شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت. تکواندو یک ورزش لوکس نیست، بلکه رشتهای تخصصی است که در قزوین با حضور مربیان و مدیران توانمند، ظرفیتهای مطلوبی دارد و باید از آن بهرهبرداری شود.