رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: پارسال در نتیجه طرح نفوذ دانش با هدف گسترش نوآوری‌های علمی در عرصه‌های تولیدی بیش از ۵۷۰ محصول جدید کشاورزی و دانش‌بنیان در سراسر کشور ترویج شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،‏ غلامرضا گل‌محمدی در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ با اشاره به نقش کلیدی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پیوند میان علم و عمل گفت: پارسال تلاش کردیم یافته‌های علمی و فناوری‌های نوین را به طور مستقیم به عرصه‌های تولید منتقل کنیم تا بهره‌وری، کیفیت و پایداری تولیدات کشاورزی ارتقا یابد.

وی با تاکید بر این که انتقال فناوری بدون آموزش مؤثر نتیجه‌بخش نخواهد بود، افزود: در کنار طرح نفوذ دانش، برنامه‌های ترویجی گسترده‌ای برای آموزش کشاورزان، کارشناسان و بهره‌برداران در استان‌های مختلف اجرا شده و هدف ما این است که هر یافته علمی در کوتاه‌ترین زمان به مزرعه و گلخانه برسد.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به توسعه تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۲۵۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی با سازمان همکاری دارند و زمینه‌ساز تحول در فناوری‌های تولید و فرآوری محصولات هستند.

گل محمدی افزود : ما به دنبال تقویت این ارتباط و ایجاد زنجیره ارزش مبتنی بر دانش در بخش کشاورزی کشور هستیم.

وی درهمین حال نقش دام، طیور و آبزیان در حوزه تامین امنیت غذایی و اشتغال زایی در بخش کشاورزی را مهم دانست و گفت: میلیون‌ها نفر در این صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغال دارند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وابستگی به نهاده‌های دامی، همگیری بیماری‌های دام، طیور و ابزیان، محدودیت منابع اب و خاک و بهره وری پایین را از چالش‌های این صنعت نام برد وافزود: این چالش‌ها موجب شده این صنعت صرفه اقتصادی کمتری داشته باشد.

گل محمدی گفت: نیاز است دانش و فناوری‌های نوین وارد صنعت دام و طیور شود و هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در همین حال برگزاری نمایشگاه دام و طیور تهران و حضور پژوهشگران و فناوران در این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاورد‌های علمی کشور دانست و افزود : کشاورزی آینده ایران بر پایه دانش، نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین بنا خواهد شد و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تمام توان در این مسیر گام برمی‌دارد.