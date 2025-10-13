به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ حسین بدری گفت: در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اجرای کنترل خودرو‌های عبوری، ۳ دستگاه خودرو پژو شوتی توقیف شد.

وی گفت: ماموران این پلیس پس از هماهنگی قضایی و توقیف خودرو‌ها، در بازرسی از این خودرو‌ها تعداد ۴ هزار و ۷۶۳ قوطی نوشابه انرژی زا که همگی فاقد مجوز و قاچاق بودند، کشف و در این خصوص ۵ نفر دستگیر شدند.

سرهنگ بدری ادامه داد: کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه را بیش از ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا همه تلاش خود را به کار بسته، تا تحرک از قاچاقچیان و ضربه زنندگان به اقتصاد سلب شود، از مردم خواست در اجرای هر چه بهتر طرح‌های مبارزه با قاچاق در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی و قاچاق کالا و ارز موضوع را از طریق ستاد خبری ۰۹۶۳۰۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.