متهمی که با ترفند اعطای وام اقدام به کلاهبرداری ۳۰ میلیارد ریالی از شهروندان نیشابوری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی نیشابور گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان از سوی فردی سودجو بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسین احمدی گفت: در بررسی های اولیه مشخص شد مالباختگان از طریق یکی از شبکه های اجتماعی با فردی در خصوص آگهی دریافت وام کم بهره آشنا شده اند که متهم با چرب زبانی و جلب اعتماد مبالغی را تحت عنوان پس انداز اولیه دریافت کرده و در ادامه پاسخگوی تماس های مالباختگان نبوده است.

سرهنگ احمدی گفت: با تلاش و پیگيری های دقیق و اقدام به موقع کارآگاهان و انجام هماهنگی های قضایی مخفیگاه این متهم که یک زن است، شناسایی و وی در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

فرمانده انتظامی نیشابور گفت: متهم در مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به ۶ فقره کلاهبرداری به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کرده است و تحقیقات ادامه دارد.

احمدی خطاب به شهروندان تصریح کرد: ضعف آگاهی، طمع و اعتماد بیجا می تواند عواقب جبران ناپذيری را در همه زمینه ها به دنبال داشته باشد.