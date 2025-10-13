پخش زنده
به مناسبت هفته شیراز، یاد و نام دو شهر تاریخی و کهن ایرانزمین، «شیراز» و «همدان»، بار دیگر مورد توجه دوستداران فرهنگ و تمدن ایرانی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «همدان» نخستین پایتخت حکومت مادها و یکی از کهنترین شهرهای جهان، و «شیراز»، زادگاه ادب و عرفان با یادگارانی، چون حافظ و سعدی، و خواستگاه حکومت هخامنشی هر دو بخش مهمی از تاریخ شکلگیری تمدن شهری در ایران را در دل خود جای دادهاند.
بر اساس نظر کارشناسان تاریخ، یکی از وجوه مشترک این دو شهر، قرار گرفتن بر مسیر راه شاهی، شاهراه ارتباطی هخامنشیان بوده است؛ مسیری که تمدنهای ماد و پارس را به هم پیوند داد و نمادی از وحدت و تداوم تاریخی ایرانزمین به شمار میرود.
همچنین گفته میشود «کریمخان زند»، بنیانگذار دولت زندیه، از خطه ملایر در همدان برخاست و در تداوم همان پیوند تاریخی، حکومت خود را در شیراز مستقر کرد.
امروز نیز، «شیراز» و «همدان» با پیشینهای مشترک از فرهنگ، هنر و تاریخ، نمادهای زندهای از هویت ایرانی به شمار میآیند؛ شهرهایی که از دل سنگ و شعر برآمدهاند و همچنان در معرفی تمدن ایران به جهان، نقشآفرین هستند.