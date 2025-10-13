در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد
آغاز کارآزمایی بالینی پلتفرم هوشمند توانبخشی «هوشتن»
کارآزمایی بالینی پلتفرم هوشمند تمرینات ورزشی و توانبخشی «هوشتن» در سه مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.
مدیر فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این سامانه با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات توانبخشی و کاهش هزینههای درمان طراحی شده است، افزود: پلتفرم هوشتن با بهرهگیری از فناوریهای نوین هوش مصنوعی، بهعنوان یک دستیار هوشمند درمانی، عمل و امکان پایش دقیق حرکات بیماران در زمان انجام تمرینات در منزل را فراهم میکند.
دکتر سید علی موسوی شایق افزود: دادههای حرکتی بیماران بهصورت برخط برای فیزیوتراپیست ارسال میشود و فیزیوتراپیست میتواند بازخوردهای اصلاحی و تخصصی را در لحظه در اختیار بیمار قرار دهد که این فرایند موجب بهبود کیفیت تمرینات و تداوم روند درمانی بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری میشود.
او توضیح داد: پلتفرم هوشتن دارای بیش از شش هزار حرکت تمرینی استاندارد برای اندامها و مفاصل مختلف بدن است و با تحلیل دادههای حرکتی بیماران، مناسبترین تمرینها را بهصورت شخصیسازیشده پیشنهاد میدهد؛ همچنین همه دادهها در پرونده سلامت دیجیتال فرد ثبت و روند بهبود وی بهطور مستمر پایش میشود.
دکتر موسویشایق افزود: تیم توسعهدهنده پلتفرم هوشتن در مرکز نوآوری و ایدهپروری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستقر است و این سامانه نهتنها برای بیماران نیازمند توانبخشی، بلکه برای ورزشکاران، مربیان، کلینیکها و باشگاههای ورزشی نیز کاربرد دارد.
او با بیان اینکه این فناوری با کاهش مراجعه حضوری، نقش مؤثری در گسترش خدمات سلامت دیجیتال و توسعه توانبخشی هوشمند در کشور ایفا میکند، تأکید کرد: پلتفرم هوشتن بهعنوان یک راهکار جامع بومی، مسیر تازهای در تلفیق هوش مصنوعی با خدمات پزشکی و ورزشی در ایران گشوده است و میتواند الگویی برای توسعه فناوریهای سلامتمحور در کشور باشد.
در ادامه، عضو هیأت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در تشریح روند کارآزمایی بالینی این سامانه گفت: از مردادماه امسال، کارآزمایی بالینی پلتفرم هوشتن در بیمارستانهای قائم (عج)، هاشمینژاد و مرکز جامع توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده است.
دکتر حسین رفسنجانی افزود: تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ بیمار بهصورت تصادفی وارد طرح شدهاند و نتایج اولیه نشاندهنده رضایت بیماران و اثربخشی مطلوب نرمافزار در بهبود عملکرد حرکتی آنان است.
پلتفرم هوشتن شامل چهار بخش اصلی برای کاربران (بیماران و ورزشکاران)، فیزیوتراپیستها و مربیان، کلینیکها و باشگاهها و مدیران سامانه است.
بخش ورزشی این پلتفرم در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی ایرانهلث ۲۰۲۵ رونمایی شد.