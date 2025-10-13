کارآزمایی بالینی پلتفرم هوشمند تمرینات ورزشی و توانبخشی «هوش‌تن» در سه مرکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه این سامانه با هدف تسهیل دسترسی بیماران به خدمات توانبخشی و کاهش هزینه‌های درمان طراحی شده است، افزود: پلتفرم هوش‌تن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، به‌عنوان یک دستیار هوشمند درمانی، عمل و امکان پایش دقیق حرکات بیماران در زمان انجام تمرینات در منزل را فراهم می‌کند.

دکتر سید علی موسوی شایق افزود: داده‌های حرکتی بیماران به‌صورت برخط برای فیزیوتراپیست ارسال می‌شود و فیزیوتراپیست می‌تواند بازخورد‌های اصلاحی و تخصصی را در لحظه در اختیار بیمار قرار دهد که این فرایند موجب بهبود کیفیت تمرینات و تداوم روند درمانی بدون نیاز به مراجعات مکرر حضوری می‌شود.

او توضیح داد: پلتفرم هوش‌تن دارای بیش از شش هزار حرکت تمرینی استاندارد برای اندام‌ها و مفاصل مختلف بدن است و با تحلیل داده‌های حرکتی بیماران، مناسب‌ترین تمرین‌ها را به‌صورت شخصی‌سازی‌شده پیشنهاد می‌دهد؛ همچنین همه داده‌ها در پرونده سلامت دیجیتال فرد ثبت و روند بهبود وی به‌طور مستمر پایش می‌شود.

دکتر موسوی‌شایق افزود: تیم توسعه‌دهنده پلتفرم هوش‌تن در مرکز نوآوری و ایده‌پروری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستقر است و این سامانه نه‌تنها برای بیماران نیازمند توانبخشی، بلکه برای ورزشکاران، مربیان، کلینیک‌ها و باشگاه‌های ورزشی نیز کاربرد دارد.

او با بیان اینکه این فناوری با کاهش مراجعه حضوری، نقش مؤثری در گسترش خدمات سلامت دیجیتال و توسعه توانبخشی هوشمند در کشور ایفا می‌کند، تأکید کرد: پلتفرم هوش‌تن به‌عنوان یک راهکار جامع بومی، مسیر تازه‌ای در تلفیق هوش مصنوعی با خدمات پزشکی و ورزشی در ایران گشوده است و می‌تواند الگویی برای توسعه فناوری‌های سلامت‌محور در کشور باشد.

در ادامه، عضو هیأت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در تشریح روند کارآزمایی بالینی این سامانه گفت: از مردادماه امسال، کارآزمایی بالینی پلتفرم هوش‌تن در بیمارستان‌های قائم (عج)، هاشمی‌نژاد و مرکز جامع توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شده است.

دکتر حسین رفسنجانی افزود: تاکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ بیمار به‌صورت تصادفی وارد طرح شده‌اند و نتایج اولیه نشان‌دهنده رضایت بیماران و اثربخشی مطلوب نرم‌افزار در بهبود عملکرد حرکتی آنان است.

پلتفرم هوش‌تن شامل چهار بخش اصلی برای کاربران (بیماران و ورزشکاران)، فیزیوتراپیست‌ها و مربیان، کلینیک‌ها و باشگاه‌ها و مدیران سامانه است.

بخش ورزشی این پلتفرم در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی ایران‌هلث ۲۰۲۵ رونمایی شد.