رئیس هیأت انجمنهای ورزشی زنجان گفت: استان زنجان از امروز میزبان اردوی آمادهسازی تیم ملی راگبی آقایان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نرگس رمضانی گفت: اردوی آمادهسازی تیم ملی راگبی به مدت هشت روز در شهر زنجان برگزار میشود و استان زنجان بار دیگر افتخار میزبانی تیم ملی راگبی آقایان را دارد، این فرصتی است تا در آمادهسازی ملیپوشان کشورمان سهیم باشیم.
وی افزود: برای این دوره از اردو، در مجموع ۳۰ ورزشکار برگزیده از سراسر کشور دعوت شدهاند از این تعداد، هفت نفر از جوانان با استعداد و توانمند استان خودمان هستند، این نشاندهنده پتانسیل بالای راگبی در زنجان است که ورزشکاران ما توانستهاند در کنار بهترینهای کشور تمرین کنند.
رئیس هیأت انجمنهای ورزشی زنجان گفت: محل برگزاری این اردوی مهم، مجموعه ورزشی ۱۵ خرداد امجدیه است، که میزبان شایستهای برای ملیپوشان خواهد بود، هدف اصلی ما از برگزاری این اردو، فراهم کردن بهترین شرایط برای آمادگی هر چه بیشتر بازیکنان جهت حضور قدرتمند در میادین ملی و بینالمللی است.