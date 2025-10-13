

در این آیین، نویسنده و شاعر برجسته حوزه ادبیات کودک و نوجوان، دکتر مصطفی رحماندوست، به‌عنوان مهمان ویژه حضور می‌یابد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، آیین پایانی سومین مهرواره استانی جوانه‌های قلم با محور کشف استعداد‌های نویسندگی در نسل نوجوان و جوان و با شعار‌های فرهنگی محمدشهر، شهر مهربانی و یار مهربان، شهر مهربانی، روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۵:۰۰در سالن آمفی‌تئاتر مهر محمدشهر برگزار خواهد شد.در این آیین، نویسنده و شاعر برجسته حوزه ادبیات کودک و نوجوان، دکتر مصطفی رحماندوست، به‌عنوان مهمان ویژه حضور می‌یابد.

جوانه‌های قلم با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، کتاب‌خوانی و نوشتن خلاق در میان نوجوانان و جوانان در قالب محورهایی، چون داستان کوتاه، شعر کودک و نوجوان، کتاب‌های دست‌نویس، خاطره‌نویسی و دل‌نوشته‌های ادبی برگزار شده است.

مهرواره جوانه‌های قلم با نیت پرورش استعداد‌های ادبی، ترویج مهربانی اجتماعی و تقویت پیوند فرهنگی میان نسل جوان و شهر، یکی از برنامه‌های شاخص فرهنگی در مسیر دستیابی محمدشهر به جایگاه پایتخت کتاب ایران به شمار می‌آید.