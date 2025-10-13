پخش زنده
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تابآوری، گفتوگو با اطرافیان و مشاوران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته سلامت روان، دکتر پروانه رشیدپور، با تأکید بر اینکه بحرانها بخشی اجتنابناپذیر از زندگی انسان هستند، بر ضرورت افزایش تابآوری روانی در مواجهه با مشکلات فردی و اجتماعی تأکید کرد.
وی گفت: «بحرانها همواره ممکن است برای همه ما رخ دهند؛ از فقدان عزیزان و بیماری گرفته تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی. نخستین گام برای عبور از بحران، پذیرش واقعیت است. انکار یا سرزنش خود تنها شرایط را دشوارتر میکند، در حالی که پذیرش ما را به سمت یافتن راهحلهای مؤثر هدایت میکند.»
رئیس بیمارستان روانپزشکی یزد افزود: «یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تابآوری، گفتوگو با اطرافیان و مشاوران است. صحبت کردن با خانواده، دوستان و متخصصان حوزه روانشناسی میتواند فشار روحی ناشی از بحران را بهطور چشمگیری کاهش دهد.»
دکتر رشیدپور با اشاره به اهمیت خودمراقبتی ادامه داد: «خواب کافی، تغذیه سالم و فعالیت بدنی مناسب از پایهایترین راهکارهای حفظ سلامت روان هستند. مراقبت از جسم و روان در کنار هم، موجب افزایش توان فرد برای تصمیمگیری بهتر در شرایط سخت میشود.»
وی در بخش دیگری از سخنانش به نقش حل مسئله و انعطافپذیری در دوران بحران اشاره کرد و گفت: «باید یاد بگیریم شرایط را مطلق نبینیم و با نگاهی واقعبینانه و آرام، راهحلهای ممکن را بررسی کنیم. این مهارت کمک میکند تا بحرانها به جای بنبست، به فرصتی برای رشد و یادگیری تبدیل شوند.»
این روانپزشک دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در پایان با اشاره به تأثیر تکنیکهای آرامسازی ذهن اظهار داشت: «تمرینهایی مانند تنفس عمیق، دعا، مدیتیشن و نوشتن احساسات از روشهای مؤثر برای کاهش اضطراب هستند. استفاده از این تمرینها در شرایط بحرانی به افراد کمک میکند تا کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشته باشند و تصمیمهای بهتری بگیرند.»
گفتنی است، هفته سلامت روان امسال با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بحرانها و شرایط اضطراری»فرصتی برای یادآوری اهمیت یادگیری مهارتهای روانی، گفتوگو و مراقبت از خود در مسیر دستیابی به آرامش درونی و تابآوری بیشتر است.