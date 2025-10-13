رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران از سهم ۴۰ درصدی این صنعت از تولید ناخالص داخلی استان خبر داد و اعلام کرد: ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری و ۲۱ درصد اشتغال صنعتی مازندران نیز متعلق به این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران، در نشستی خبری که به مناسبت «دوازدهمین همایش روز جهانی غذا» برگزار شد، با تشریح جایگاه بی‌بدیل این صنعت در اقتصاد استان، از چالش‌های متعددی از جمله سیاست‌های ناپایدار صادرات مرغ و قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد.

باقری در این نشست با اعلام اینکه صنعت غذا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۲۴ درصد از سرمایه‌گذاری و ۲۱ درصد از اشتغال صنعتی مازندران را به خود اختصاص داده است، تأکید کرد: این آمار، اهمیت و لزوم توجه ویژه به این صنعت در استان را نشان می‌دهد.

پارادوکس واردات آرد با وجود ظرفیت خالی

وی در ادامه با اشاره به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو پرداخت و گفت: ما تنها استانی هستیم که آرد مستقیم از استان‌های همسایه وارد می‌شود در حالی که ظرفیت خالی کارخانه‌های آردمان بسیار بالاست.

باقری مشکل اصلی در صنعت مرغ را نبود برنامه بلندمدت عنوان کرد و گفت: نیاز است که مسئولان سهمیه مشخصی (مثلاً ۵ یا ۱۰ درصد) از تولید را به صادرات اختصاص دهند تا تولیدکننده بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، نه اینکه پس از تولید، ناگهان مجوز صادرات متوقف شود.

رئیس انجمن صنایع غذایی، قیمت‌گذاری دستوری در حوزه لبنیات و همچنین تبلیغات علیه محصولات صنعتی به نفع لبنیات سنتی را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد.

باقری تعطیلی پنجشنبه‌ها را برای صنعت زیان‌بار خواند و گفت: این تعطیلی عملاً ما را به تنها دو روز کاری مفید در هفته محدود می‌کند.

وی همچنین قطعی‌های مکرر برق و گاز را عاملی برای از دست دادن ۴۰ درصد از ظرفیت تولید دانست.

رئیس انجمن صنایع غذایی مازندران در پایان، با بیان شعار امسال روز جهانی غذا «دست در دست هم برای غذاهای بهتر و آینده‌ای بهتر»، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی و کشوری، گام‌های عملی برای رفع این موانع برداشته شود.