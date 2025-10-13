خدمات تشخیصی و درمانی سل در تمام مراکز خدمات جامع سلامت، خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت استان البرز به صورت رایگان در دسترس عموم مردم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به مناسبت پویش ملی مبارزه با سل (۱۹ الی ۲۴ مهر) گفت: سل هنوز یک چالش بهداشتی است، اما می‌توانیم با آگاهی و اقدام مؤثر به آن پایان دهیم.

صیادی با اشاره به شعار روز جهانی و ملی سل با عنوان «بله، ما می‌توانیم به سل پایان دهیم؛ با تعهد، سرمایه‌گذاری و اقدام مؤثر» گفت: بر اساس گزارش‌های جهانی، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۳ میلیون نفر در جهان بر اثر ابتلا به سل جان خود را از دست داده‌اند، در حالی‌که بسیاری از این موارد با تشخیص به‌موقع و درمان مناسب قابل پیشگیری بوده است.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی ۱+۱ همزمان با روز جهانی سل در کشور اظهار کرد: هدف از این پویش، افزایش آگاهی عمومی نسبت به بیماری سل و نقش مردم در اطلاع‌رسانی است؛ به این معنا که هر فرد پس از دریافت پیام‌های آموزشی در خصوص سل، آن را به یکی از اعضای خانواده، دوستان یا همکاران خود منتقل کند تا آگاهی عمومی گسترش یابد.

وی گفت: این بیماری سال‌هاست که به‌طور کامل قابل درمان شده است و سرفه بیش از دو هفته مهم‌ترین علامت سل ریوی است و در صورت بروز آن باید به احتمال ابتلا توجه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: اگر فردی در خود یا اطرافیانش علائمی همچون سرفه‌ی مداوم بیش از دو هفته، تب، کاهش وزن یا تعریق شبانه مشاهده کند، باید در اولین فرصت به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه نماید تا با انجام آزمایش خلط و بررسی‌های لازم، از وجود بیماری مطلع شود. با تشخیص زودهنگام و درمان صحیح می‌توانیم به سل پایان دهیم.