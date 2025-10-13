به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رحیمی گفت: اصناف در طول تاریخ ایران اسلامی همواره بازوان توانمند اقتصاد کشور و از قشر های مؤثر در مدیریت شرایط دشوار بوده‌اند. این قشر شریف در دوران انقلاب، دفاع مقدس، دوران تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی و به خصوص در دفع مقدس ۱۲ روزه با غیرت، تعهد و اخلاق‌مداری مثال‌زدنی خود نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.

وزیر دادگستری با تجلیل از نقش‌آفرینی اصناف در دفاع مقدس ۱۲ روزه افزود: دشمن با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و تحریک افکار عمومی در خصوص کمبود کالا‌ها در پی بی‌ثبات‌سازی کشور بود، اما اصناف با غیرت ملی و دینی خود به‌ویژه در حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار خوش درخشیدند و با جلوگیری از تلاطم و بی‌ثباتی بازار، امنیت و آرامش مردم را تثبیت کردند. این رفتار مسئولانه و وطن‌دوستانه، نشان از ایمان، همبستگی و روحیه ایثار در بدنه اصناف کشور دارد.

وی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی سازنده بین اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اگر فرآیند نظارت، بازرسی و حتی رسیدگی به تخلفات به صورت نظام‌مند و با مشارکت اصناف انجام شود، شاهد نتایج بهتری در تنظیم بازار خواهیم بود. تجربه نشان داده است که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آشنایی با شرایط واقعی بازار، می‌توانند در پیشگیری از تخلفات، مؤثرتر از هر نهاد دیگری عمل کنند.

رحیمی با تأکید بر اهمیت انصاف و رعایت حدود الهی در فعالیت‌های صنفی گفت: در خانواده بزرگ اصناف، رعایت انصاف و تقوا یکی از ویژگی‌های ممتاز و سرمایه‌های ارزشمند است. باید مراقب بود که جایگاه و اعتبار اصناف با رفتار نادرست عده‌ای معدود آسیب نبیند. از این رو، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید با دقت، سرعت و به موقع به مسائل ورود کنند تا از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری شود. نظارت به‌موقع، پیشگیرانه‌ترین و مؤثرترین روش برای حفظ سلامت اقتصادی است.