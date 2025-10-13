فرمانده انتظامی تبریز از کشف و توقیف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال به همت ماموران کلانتری ۲۵ تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال دریکی از محلات شهر تبریز، موضوع دستور کار ماموران کلانتری ۲۵ کندرود قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و پس از هماهنگی قضائی با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محل مورد نظر تعداد ۳۰ دستگاه ماینر را کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی تبریز از مردم درخواست کرد تا به منظور پیشگیری از اختلال در شبکه برق رسانی، در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ و ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

مصرف هر دستگاه استخراج رمز ارز معادل مصرف برق ۱۲ خانوار در شبانه روز است.