بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، فرزاد رستمی در بازدید از طرحهای راهداری بخش کاکی شهرستان دشتی، بیان کرد: در زمان حاضر چهار طرح شاخص راهداری که از خواستههای دیرینه اهالی شهرستان دشتی است، در آستانه تکمیل و بهرهبرداری قرار گرفته است و قطعه سوم و نهایی تعریض و بهسازی محور «گزدراز-شیخیان» به طول ۲ کیلومتر تا دهه فجر آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: آبنمای «کاکی- شیخیان» و راه دسترسی آبنما به شیخیان نیز به طول ۲.۱ کیلومتر تا آذرماه آسفالت و آماده بهرهبرداری میشود.
وی با اشاره به آسفالت پنج کیلومتر از محور شنبه-ناصری اظهار کرد: درصورت تامین اعتبار، تعریض و بهسازی ۱۰ کیلومتر باقی مانده این مسیر نیز تا آخر امسال تکمیل و این جاده به راه اصلی ارتقا مییابد.
رستمی یادآورشد: تکمیل این طرح، ضمن تسهیل جابه جایی اهالی بخش شنبه بویژه در زمینه انتقال محصولات کشاورزی و تردد عشایر، موجب کاهش فاصله شهرستان جم تا مرکز این استان نیز خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار، نماینده مجلس و فرماندار شهرستان درخصوص پیشبرد طرحهای راهداری، بیان کرد: همچنین بهسازی راه دسترسی «شیخیان به روستاهای مسیله» در بخش کاکی و آسفالت راه روستایی «بن بید» در بخش شنبه شهرستان دشتی در برنامههای سال جاری این اداره کل است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر ادامه داد: همچنین در راستای ارتقای محورهای استان بوشهر بویژه تقاطعهای دارای تصادفات، سه کیلومتر روشنایی طولی در نیمه نخست سال اجرایی شدهاست.
رستمی عنوان کرد: این طرحها در تقاطع عالیشهر به سمت گورکات و محور بوشهر به بندر ریگ (رمپ ورودی و خروجی تقاطع غیر همسطح) به اجرا درآمده است.
وی یادآور شد: تکمیل ۱۴.۵ کیلومتر روشنایی طولی یکی از دیگربرنامههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر است که با تلاشهای همکاران این سازمان انتظار میرود تا پایان امسال انجام شود.
رستمی اظهارکرد: همچنین ۱۱ طرح روشنایی نقطهای در استان اجرا شده که شامل راهدارخانه شبانکاره، تقاطع دوربرگردان روستای عربی، تقاطع روستای چم تنگ (دشتستان)، تقاطع روستای جبری در محور کوهپایهمند ساحلی، تقاطع رمپ پایگاه هلال احمر در محور بوشهر- دیر، تقاطع روستای گلدشت دشتستان، اتصال ورودی و خروجی عالیشهر- تنگک، تقاطع تنگ- عالیشهر، دوربرگردان کاکی و تقاطع تل چم شهابی گناوه است.
وی یادآور شد: روشنایی جادهها و محورهای ارتباطی از جمله عوامل مهم در ارتقای ایمنی تردد، بویژه در ساعات تاریکی شب و شرایط جوی نامساعد است که میتواند با کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی، افزایش هوشیاری رانندگان و بهبود دید آنها در جادهها نقشآفرینی کند.