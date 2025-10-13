طرح‌های حوزه راه‌سازی استان بوشهر با شتاب در حال اجراست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته برای تامین اعتبار اجرای طرح‌های راه‌سازی در استان، اجرای این طرح‌ها شتاب گرفته است و برخی از آنها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسند.