پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از توزیع بیش از ۳۳۳ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان چهاربرج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمود مظلومی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نیمسال نخست در شهرستان چهاربرج اظهار داشت: در این شهرستان طی ششماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۳۳۳ تن انواع کود شیمیایی شامل کودهای ازته ۳۰۸ تن و پتاسه ۲۵ تن میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
وی افزود:چهاربرج با دارا بودن اراضی حاصلخیز و فعالیت گسترده کشاورزان، همواره یکی از مناطق مهم در تأمین محصولات کشاورزی استان بوده است. تأمین بهموقع کودهای شیمیایی نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کیفیت تولیدات این منطقه دارد.
مظلومی با اشاره به همکاری مؤثر کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان گفت:فرآیند تأمین و توزیع کود در چهاربرج با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت بهرهبرداران را به همراه داشته است.
وی در پایان تأکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، چهاربرج را بهعنوان یکی از قطبهای کشاورزی در نظر گرفته و تأمین نهادههای مورد نیاز این منطقه را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.