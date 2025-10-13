پس از چهار شبانه‌روز نبرد طاقت‌فرسا با شعله‌های سرکش، عملیات اطفا حریق گسترده در جنگل‌های منطقه هفت‌تنان و تمد بخش سردشت با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداری و مشارکت فعال نیرو‌های بومی و مردمی، مانع از خسارت جبران‌ناپذیر به ذخایر جنگلی زاگرس شد.

اوج این عملیات در شب گذشته رقم خورد؛ جایی که تاریکی مطلق و کاهش دید، تلاش برای خاموش کردن آخرین کانون‌های حریق را به یک مأموریت بسیار خطرناک تبدیل کرد.

نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، و دست‌اندرکاران بخشداری با همراهی اهالی منطقه، با تکیه بر تجربه و شجاعت، وارد فاز نهایی عملیات شدند.

در شیفت شب گذشته، نیرو‌ها به مدت ۱۲ ساعت متوالی و بدون وقفه، با روش‌های سنتی و تجهیزات ابتدایی، در عمق آتش در بلند‌ترین ارتفاعات با گذشت ۶ساعت پیاده رویی حرکت کرده و توانستند خطوط نفوذ آتش را به طور کامل قطع کنند.