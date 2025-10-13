پخش زنده
امروز: -
رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه صنعت چینی و بلور از داخل تامین میشود.
غلامرضا صفرنژاد بروجنی گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما افزود: صنعت چینی به واسطه قدمت دیرینه و با سرمایه گذاری بخش خصوصی، توانسته جایگاه خوبی را در جهان از آن خود کند.
وی گفت: در چند سال اخیر و پس از اعمال تحریمها و ممنوعیت وارادات به لحاظ ارزبری، تولید و کیفیت محصولات چینی افزایش چشمگیری داشته است؛ به طوری که تولیدکنندگان داخلی توانستند در تولید و عرضه انواع نیوبن چاینا، بن چاینا، ظروف استون ور (غذاخوری)، محصولات هتلی و چینی حرفی برای گفتن داشته باشند و دروازههای صادراتی این محصول را با برگزاری نمایشگاههای داخلی و بین المللی به روی خود باز کنند.
صفرنژاد درباره میزان تولید محصولات چینی افزود: سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار تن محصولات چینی، سرامیک در داخل تولید میشود؛ ۳۰ درصد از این میزان به کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای مشترک المنافع (CIS) حتی به برخی از کشورهای اروپایی و آفریقایی صادر میشود.
رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران افزود: در حال حاضر، کیفیت محصولات این صنعت در بخش طراحی و دکور در سطح بالایی قرار داد ضمن اینکه در بسته بندی این محصولات هم توانمندیم، ایران جز صاحب نامان این صنعت در جهان است و کشور ما را با سرامیک، چینی و سفال در دنیا میشناسند.
صفرنژاد در مورد واحدهای فعال این صنعت هم گفت: ۱۰ تا ۱۲ کارخانه اتوماتیک به صورت کورههای بزرگ و فرم گیری در تولید ظروف چینی، نیو بن، بن، استون ور و ظروف سرامیک و سفالی در کشور فعال است ضمن اینکه واحدهای زیادی در تولید محصولات سرامیک و سفال در قالب کورههای دستی در استانهایی نظیر همدان، کرمان، سمنان و نیشابور فعال هستند.
وی اضافه کرد: تنها در یکی از واحدهای تولیدی، ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر به صورت مستقیم کار میکنند، اما در زنجیره حمل و نقل، انبار و سایر زنجیره تعداد نیروی کار افزایش پیدا میکند.
صفرنژاد گفت: طرحی به نام " زنجیره تولید" ارائه دادهام که این زنجیره از معدن (کائولن یا خاک چینی و دولومیت) تا بازار مصرف که آخرین زنجیره توزیع از محصول تولیدی است را شامل میشود در این زمینه برنامه ریزیهای داریم که بتوانیم قدرت تولید این صنعت و بازاریابی را در عرصه بین المللی به منصه ظهور برسانیم.
رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران ادامه داد: با واردات محصولات چینی، رقابت آزاد ایجاد میشود تا مصرف کننده با توجه به قیمت و کیفیت، قدرت انتخاب داشته باشد.