رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه گفت: از این مقدار ۴۸ هزار لیتر برای امور عشایر و ۲۷ هزار لیتر برای روستاها تخصیص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیرحسین آریایی در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه با اشاره به گازرسانی به مناطق دیشموک و چاروسا و رفع نیاز به سوخت آنها، افزود: در سال جاری، ۳۸۰۰ میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای فاقد گاز این بخشها توزیع شده و روستاهای سخت گذر نیز در برنامه تأمین قرار دارند.
آریایی همچنین بیان کرد: برای خانوارهای عشایری سیار، در تأمین انرژی دچار مشکل نشود.
رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی کهگیلویه با اشاره به سوخترسانی به ادوات کشاورزی و صنایع، بیان کرد: در برخی موارد، موضوعات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی بهدرستی تبیین نشدهاند؛ در حالیکه قانونگذار دستگاه متولی را مشخص کرده و ما مسئول تخصیص فرآوردهها هستیم.
وی گفت: در شهرستان کهگیلویه به علت گازرسانی به ان روستاها به زودی حذف خواهند شد
آریایی از ادارات خواست تا با نیازسنجی دقیق، درخواستهای خود را بهموقع ارائه دهند و در ادامه به موضوع مدیریت سوخت تراکتورهای غیرفعال اشاره کرد: برخی تراکتورها بدون فعالیت، سوخت دریافت میکنند که با نصب سامانه GPS، این تبعیض در سوخترسانی رفع خواهد شد.