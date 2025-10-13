به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امیرحسین آریایی در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه با اشاره به گازرسانی به مناطق دیشموک و چاروسا و رفع نیاز به سوخت آنها، افزود: در سال جاری، ۳۸۰۰ میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای فاقد گاز این بخش‌ها توزیع شده و روستاهای سخت گذر نیز در برنامه تأمین قرار دارند.

آریایی همچنین بیان کرد: برای خانوارهای عشایری سیار، در تأمین انرژی دچار مشکل نشود.

رئیس شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه با اشاره به سوخت‌رسانی به ادوات کشاورزی و صنایع، بیان کرد: در برخی موارد، موضوعات مربوط به فرآورده‌های نفتی و گازی به‌درستی تبیین نشده‌اند؛ در حالی‌که قانون‌گذار دستگاه متولی را مشخص کرده و ما مسئول تخصیص فرآورده‌ها هستیم.

وی گفت: در شهرستان کهگیلویه به علت گازرسانی به ان روستاها به زودی حذف خواهند شد

آریایی از ادارات خواست تا با نیازسنجی دقیق، درخواست‌های خود را به‌موقع ارائه دهند و در ادامه به موضوع مدیریت سوخت تراکتورهای غیرفعال اشاره کرد: برخی تراکتورها بدون فعالیت، سوخت دریافت می‌کنند که با نصب سامانه GPS، این تبعیض در سوخت‌رسانی رفع خواهد شد.