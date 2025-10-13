به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، زارع گفت: این مرحله، آخرین بخش از پرداخت معوقات مربوط به فروردین‌ماه ۱۴۰۴ است که با تخصیص بخشی از منابع مصوب دولت در حال اجراست.

وی ادامه داد: بر این اساس، مرحله نخست پرداخت معوقات در تاریخ ۱۲ شهریورماه برای بازنشستگان و ازکارافتادگانی که دریافتی ماهانه آنها ۲۰ میلیون تومان و کمتر بود، انجام شد و مرحله دوم نیز هم‌زمان با پرداخت حقوق شهریورماه برای تمامی بازماندگان مستمری‌بگیر انجام گرفت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت:با آغاز مرحله سوم و نهایی، از امروز کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران باقی‌مانده که در مراحل قبل مشمول پرداخت نشده بودند، نیز معوقات خود را دریافت خواهند کرد.

گفتنی است این پرداخت‌ها در راستای اجرای کامل مصوبه دولت و به‌منظور تسویه معوقات مربوط به افزایش مستمری‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ انجام می‌شود.