به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بیش از هفت هزار و ۸۰۰ هکتار باغ گردو در استان فارس وجود دارد که شهرستان اقلید با دارا بودن هزار و ۱۰۰ هکتار باغ گردو و برداشت سالانه بیش از ۱۸۰۰ تن از این محصول یکی از شهرستان‌های مهم در تولید گردو در استان فارس است.

برداشت محصول گردو در شهرستان اقلید تا اوایل آبان ادامه دارد.

ارقام گردوی تولید شده شامل کاغذی، نوک کلاغی، روغنی و سنگی است که در سال‌های اخیر ارقام جدیدی همچون چندلر، فرنور هم مورد توجه باغداران این منطقه قرار گرفته است.

گردو‌های اقلید به دلیل پوست کاغذی بودن و مغز سفید آن طرفداران زیادی در سراسر کشور دارد.