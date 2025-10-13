اسناد مالکیت تعدادی از املاک و اراضی موقوفه با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تولیت آستان مقدس عبدالعظیم حسنی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در مراسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و حجت‌الاسلام سیدعلی قاضی عسگر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اسناد مالکیت صادرشده برای اراضی و املاک موقوفه این آستان مقدس به تولیت حرم اهدا شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته بین این سازمان و آستان مقدس عبدالعظیم حسنی (ع) گفت: ما خود را خادم این آستان می‌دانیم و تمام تلاش خود را برای حل مسائل و معضلات ثبتی آن به‌کار گرفته‌ایم. پیش از امضای تفاهم‌نامه میان دو مجموعه، تنها برای چهار قطعه از اراضی آستان سند صادر شده بود، اما پس از انعقاد این تفاهم‌نامه، صدور اسناد مالکیت برای ۵۰ قطعه از اراضی به پایان رسیده است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی کامل برای صدور اسناد مالکیت تمامی اراضی و املاک موقوفه آستان مقدس را دارد. فرآیند صدور اسناد باید در زمان مناسب و پیش از تبدیل شدن به معضل انجام شود تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام قاضی عسگر با قدردانی از اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این اقدامات نقش مهمی در تحقق عدالت، افزایش رضایتمندی مردم و کاهش دعاوی ملکی دارد. حقیقتاً مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، همین است که کار‌ها برای مردم درست، دقیق و به‌موقع انجام شود.

در ادامه مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای املاک و اراضی موقوفه آستان مقدس به‌طور رسمی به تولیت حرم اهدا شد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۹۰ درصد از فرایند تثبیت مالکیت‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه میان دو مجموعه محقق شده و این روند همچنان ادامه دارد.