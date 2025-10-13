در ماه‌های اخیر، روابط میان حماس و رژیم صهیونیستی بین تشدید درگیری‌ها و مذاکرات مربوط به گروگان‌ها در نوسان بوده و سرانجام این روند با میانجی‌گری بین‌المللی به توافقی در شرم‌الشیخ انجامید؛ توافقی که می‌تواند مسیر پایان جنگ غزه را هموار کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، در ماه‌های اخیر، روابط میان حماس و رژیم صهیونیستی بین تشدید درگیری‌ها و مذاکرات مربوط به گروگان‌ها در نوسان بوده و سرانجام این روند با میانجی‌گری بین‌المللی به توافقی در شرم‌الشیخ انجامید؛ توافقی که می‌تواند مسیر پایان جنگ غزه را هموار کند.

با وجود آغاز اجرای توافق صلح و تبادل اسرا، همچنان تردید‌هایی درباره آینده آن وجود دارد، اما افکار عمومی مصر، مقاومت فلسطین را پیروز واقعی می‌دانند.

در نهایت، تحلیلگران مصری نیز معتقدند حماس پس از دو سال جنگ توانسته است جایگاه خود را در صحنه سیاسی و میدانی تثبیت کند، در حالی که اسرائیل به اهداف خود نرسیده است.