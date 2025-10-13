به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدالکریم عبودی در نشست شورای اداری شهرستان افزود: خوشنویسان سراسر استان به دعوت خانه خط بلادشاپور دهدشت در نمایشگاهی با عنوان «صارانصار» پاسداشت استاد امیر انصاری گرد هم آمده و آثار خود را به نمایش عموم می‌گذارند.

عبودی با اشاره به ارسال بیش از ۷۰ اثر به دبیرخانه این نمایشگاه گفت: نمایشگاه خوشنویسی «صارانصار» با محوریت بزرگداشت استاد امیر انصاری، روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۶ در فرهنگسرای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی واقع در کوی آزادگان دهدشت افتتاح خواهد شد.

وی این رویداد فرهنگی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های هنری شهرستان و جایگاه خوشنویسی در سطح استان دانست و افزود: خوشنویسان برجسته استان در این نمایشگاه آثار خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهند داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه ضمن تقدیر از نگاه ویژه فرماندار کهگیلویه به حوزه فرهنگ و هنر، از مدیران ادارات شهرستان خواست تا با همکاری در برگزاری این رویداد و خرید آثار هنری، از هنرمندان خوشنویس منطقه حمایت کنند.