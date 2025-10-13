پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهرستان نقده با خانواده شهیدان ابوالقاسم حسینی و ناصر نواب تازه قلعه دیدار و از آنان دلجویی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده سپاه نقده در دیدار با خانواده شهیدان، شهدا را سرمایههای معنوی انقلاب دانست و به نقل از فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: اسرائیل بر اثر حملات ایران اسلامی له شد و اگر آتش بس نمیشد برای همیشه از صحنه روزگار محو میشد و این اتفاق مهم به ثمره خون شهداست.
سرهنگ محمد زوار با تأکید بر اینکه ما قدردان خانوادههای شهدا هستیم، تصریح کرد: عزت، اقتدار و امنیت نظام اسلامی مرهون ایثار و جانفشانی شهدای والامقام است.
در پایان این مراسم با اهداء لوح سپاس از خانواده این شهدا تجلیل شد.
شهید دانش آموز ابوالقاسم حسینی ۲۴ دیماه ۱۳۶۴ در شلمچه و ناصر تازه قلعه تیرماه سال ۱۳۶۸ در بوکان توسط عناصر ضد انقلاب به فیض شهادت نائل آمدند.