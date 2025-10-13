به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عبدال دیانتی افزود: دنا گنجینه ای که اکنون بهتر محافظت می شود و این طرح بزرگ و هوشمند با نصب و راه اندازی ۲۲ دوربین در نقاط مختلف و حساس به مرحله اجرا درآمده و این عرصه بی نظیر اکنون در مسیر حفاظت نوین قرا رگرفته شده است .

دیانتی نسب گفت : پارک ملی دنا با ۹۳ هزار و ۶۶۰ هکتار وسعت طولانی ترین رشته کوه زاگرس محسوب می شود که با اجرای این سیستم هوشمند اکنون پاسخی عملی به کمبود شدید نیروی محیطبان است .

وی به دریافت مستقیم و برخط تصاویر ۲۲ دوربین در اتاق مانیتورینگ فرماندهی یگان حفاظت در ستاد و پارک ملی دنا اشاره کرد و گفت : با راه اندازی این دوربین ها فرماندهی یگان حفاظت در اتاق مانیتورینگ ستاد اداره کل و رئیس پارک ملی دنا بصورت برخط می توانند پارک ملی دنا را پایش و رصد نمایند .

دیانتی نسب گفت : این دوربین ها می توانند در مدیریت بحران ها ، آتش سوزی ها ، شکار ، قطع درختان و تهیه نقشه های احتمالی به مثابه یک بانک اطلاعاتی برای ما در دراز مدت عمل کنند .

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گفت : استان با وسعت ۳۲۹ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت، استان تنها ۷۵ محیط‌بان دارد، در حالی که استاندارد جهانی به ازای هر هزار هکتار یک محیط‌بان است . این سیستم هوشمند، حفاظت از مناطق صعب‌العبور را ممکن ساخته و هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد .