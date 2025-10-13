به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: طرح دستگیری محکومان متواری در شهرستان با بهره گیری از ظرفیت کارکنان کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی در ۲۴ ساعت در این شهرستان به اجراء گذاشته شد.

اسماعیل پریشانی افزود: در این طرح که با هماهنگی مرجع قضایی صورت گرفت، مأموران انتظامی با رصد و پایش نقاط جرم خیز موفق به شناسایی و دستگیری تعداد ۲۰ نفر از محکومان متواری شدند.

وی با اشاره به این که افراد دستگیر شده برای اجرای اقدام قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند گفت: اجرای این گونه طرح‌ها در شهرستان با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی ادامه دارد.