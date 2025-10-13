مادر شهید رضا قلی خارستانی به فرزند شهیدش پیوست و در شهرستان خرامه به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پیکر مرحومه سکینه زارعی مادر شهید رضا قلی خارستانی بر دستان مردم شهرستان خرامه بدرقه و در این شهرستان به خاک سپرده شد.

جانباز شهید رضا قلی خارستانی متولد ۱۳۴۳ در محله شهید آباد خرامه که برای پاسداری از خاک وطن در بمباران شیمیایی جزیره مجنون مجروح شد.

این شهید سرانجام پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگ تحمیلی در سال ۱۳۸۳ به فیض شهادت نائل شد و در جوار امامزاده عقیل شهرستان خرامه به خاک سپرده شد.