صنعت فولاد، زنجیره‌ای از خاک تا ثروت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱- ۱۶:۱۱
خبرهای مرتبط

رشد ۲۶ درصدی ارزش صادرات زنجیره فولاد در نیمه نخست امسال

تثبیت رتبه ۱۰ ایران در تولید فولاد جهان؛ کاهش ارز بری تولید فولاد

رشد تولید خودرو و کانه‌های فلزی در تابستان ۱۴۰۴

برچسب ها: صنعت فولاد ایران ، کارخانه فولاد ، صادرات فولاد
