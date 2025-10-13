به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه خانجانی گفت: امسال ۳۷۷ هزار تن گندم به ارزش ۷.۵ همت توسط مراکز خرید گندم از گندمکاران و کشاورزان همدانی خریداری شد.

او با بیان اینکه از ۷.۵ همت گندم خریداری شده گندمکاران، تاکنون ۹۵ درصد پرداخت شده و پنج درصد مطالبات آنان باقی مانده است، گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) موظف شده ظرف چند روز آینده نسبت به پرداخت وجه باقی مانده مطالبات گندمکاران اقدام کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: در همین رابطه صبح امروز باقی مانده مطالبات گندمکاران استان همدان را در وزارتخانه پیگیری کردیم که خوشبختانه مقرر شد به زودی پنج درصد مطالبات باقی مانده گندمکاران همدانی نیز به‌صورت کامل پرداخت و به حساب آنان واریز شود که با این اقدام مطالبات امسال گندمکاران استان همدان به صورت صد درصدی تسویه خواهد شد.

خانجانی با اشاره به اینکه وضعیت روانی و مالی کشاورزان برای جهاد کشاورزی دارای اهمیت ویژه‌ای است، گفت: در سال‌جاری از ۴۲۵ هزار هکتار گندم کشت شده در استان همدان، ۳۵۰هزار هکتار به گندم آبی و ۷۵ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص داشت.