به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هشتمین مراسم ملی و سراسری بزرگداشت شهدای منا، مسجدالحرام و حج خونین ۱۳۶۶ با عنوان «لاله‌های سفید» در سالن هتل کوثر رامسر برگزار و از خانواده‌های شهدا تجلیل شد.

سعید کهنسال، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران گفت: در این آیین خانواده‌های معظّم شهدای منا و حج خونین ۱۳۶۶ استان‌های شمالی شامل مازندران، گیلان و گلستان حضور داشتند.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود و این یادواره‌ها در واقع گامی در جهت ترویج فرهنگ ناب شهادت است.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران شهدای منا را سفیران انقلاب اسلامی خواند و تأکید کرد: یاد و خاطره شهدای منا همیشه زنده است و برگزاری چنین یادواره‌هایی در واقع آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت این شهدای والامقام است.

وی گفت: باید یاد و خاطره این شهدای گرانقدر را همیشه زنده نگه داریم و برگزاری چنین مراسمی گامی در این مسیر است.