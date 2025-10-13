به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره دامپزشکی قشم گفت: گونه ماهی یال اسبی در کشور هیچ‌گونه مصرف خوراکی ندارد و فقط صادر می‌شود.

محمدصدیق ارم افزود: این محموله به کشور چین صادر شده است.

وی گفت: این ماهی‌ها با نظارت بهداشتی و پس از آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی فرآورده‌های خام دامی و بعد از تایید گواهی سلامت صادرمی شود.

رئیس اداره دامپزشکی قشم افزود: قیمت متوسط هر کیلوگرم از ماهیان غیرماکول یا غیر معمولی همانند یال اسبی برای صادرات یک و دو دهم دلار است که با توجه به بسته بندی، سایز و نوسانات ارزی قیمت تغییر می‌یابد.

ارم خلیج‌فارس و به‌ویژه آب‌های جنوب جزیره قشم را از مهم‌ترین صیدگاه‌های ماهیان یال اسبی در هرمزگان عنوان کرد.

وی گفت: فصل صید این ماهی هر سال از فروردین‌آغازو تا پایان بهمن ادامه دارد.

ذخایر ماهی یال اسبی یکی از مهم‌ترین منابع پروتئین دریایی است که در همه‌ی آب‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنش دارند و خلیج فارس و دریای عمان هم یکی از محل‌های بسیار مناسب صید این ماهی محسوب می‌شود.

این ماهی به علت نداشتن فُلس مصرف داخلی ندارد و به منظور استفاده صنعتی و خوراکی بیشتر به کشور‌های چین، کُره، ژاپن و دیگر کشور‌های جنوب شرقی آسیا صادر می‌شود.

صید ماهی یال اسبی با استفاده از روش ترال میان آبی صورت می‌گیرد و بالای ۹۰ درصد ماهیان صید شده صید هدف و مفید است.