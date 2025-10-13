پخش زنده
از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۶ تن ماهی یال اسبی از جزیره قشم به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره دامپزشکی قشم گفت: گونه ماهی یال اسبی در کشور هیچگونه مصرف خوراکی ندارد و فقط صادر میشود.
محمدصدیق ارم افزود: این محموله به کشور چین صادر شده است.
وی گفت: این ماهیها با نظارت بهداشتی و پس از آزمایشهای میکروبی و شیمیایی فرآوردههای خام دامی و بعد از تایید گواهی سلامت صادرمی شود.
رئیس اداره دامپزشکی قشم افزود: قیمت متوسط هر کیلوگرم از ماهیان غیرماکول یا غیر معمولی همانند یال اسبی برای صادرات یک و دو دهم دلار است که با توجه به بسته بندی، سایز و نوسانات ارزی قیمت تغییر مییابد.
ارم خلیجفارس و بهویژه آبهای جنوب جزیره قشم را از مهمترین صیدگاههای ماهیان یال اسبی در هرمزگان عنوان کرد.
وی گفت: فصل صید این ماهی هر سال از فروردینآغازو تا پایان بهمن ادامه دارد.
ذخایر ماهی یال اسبی یکی از مهمترین منابع پروتئین دریایی است که در همهی آبهای گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنش دارند و خلیج فارس و دریای عمان هم یکی از محلهای بسیار مناسب صید این ماهی محسوب میشود.
این ماهی به علت نداشتن فُلس مصرف داخلی ندارد و به منظور استفاده صنعتی و خوراکی بیشتر به کشورهای چین، کُره، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا صادر میشود.
صید ماهی یال اسبی با استفاده از روش ترال میان آبی صورت میگیرد و بالای ۹۰ درصد ماهیان صید شده صید هدف و مفید است.