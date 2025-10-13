در شهرستان لردگان، فلارد و خانمیرزا ۱۹۵ هزارو ۵۸۶ نفرتحت پوشش بیمه سلامت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرماندار شهرستان لردگان گفت: تعداد ۳۵۵ نفر که دارای بیماری تالاسمی –ام اس – همودیالیز – پیوند – هموفیلی – صفاقی هستند نیز تحت پوشش خدمات بیمه سلامت لردگان قرار دارند.

علی مرادی افزود: اداره بیمه سلامت شهرستان لردگان در راستای خدمت رسانی بیمه‌ای برای سه شهرستان لردگان، فلارد و خانمیرزا ارائه خدمت دارد.

شهرستان لردگان در فاصله ۱۹۸ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.