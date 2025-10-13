خبرگزاری صدا و سیما ، به گزارشامیر شهرابی در جمع خبرنگاران گفت:بیش از ۴۰ طرح عمرانی، خدماتی و ترافیکی در دست احداث است و ۲۰ طرح تعاملی هم با همکاری سایر سازمان‌ها احداث می شود ،مثل احداث ۳ بازار میوه و تره بار، پمپ بنزین و معاینه فنی که زمین از طرف شهرداری تامین شده است و ساخت با سازمان‌های دیگر است.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه زیرساخت دو مخزن آب، احداث سوله ورزشی و چمن مصنوعی و بازسازی ده چمن مصنوعی از دیگر اقدامات است.

شهردار منطقه ۱۴ اضافه کرد: ۴۶ هزار متر مربع پیاده راه سازی۵۵کیلومتر اصلاح نهر و جدول، بازسازی بوستان‌ها و نصب بیش از هزار پایه چراغ به دنبال حذف تاریکی در سطح منطقه صورت‌گرفته است.

شهرابی در خصوص نوسازی بافت فرسوده گفت: ۳۰۰ هکتار بافت فرسوده در منطقه داریم که در شش ماه ابتدایی امسال ۱۷۳ پروانه صادر شده و سومین منطقه در تهران شدیم.

وی ادامه داد: در بحث کاهش پیام‌های ۱۳۷ توانستیم در حوزه رفت و روی ۳۳ درصد و در کل موضوعات ۲۴ درصد کاهش داشته باشیم.